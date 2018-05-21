Улан-Удэ, 21 мая, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Поваленные деревья, снесённые крыши, рекламные конструкции и остановочные павильоны, повреждённые машины, перебои с электричеством — таковы последствия сильного шторма с градом, бушевавшего накануне в Улан-Удэ. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ulan-ude-eg.ru Последствия ураганного ветра в Бурятии

По данным городской мэрии, разрушение кровли произошло ул. Профсоюзная 31 и ул. Комсомольская, 16. Падение деревьев пришлось устранять в шести местах: ул. Холмистая, 1 поле (падение дерева на электропровода); ул. Фрунзе, 11 (падение дерева на автомобиль); ул. Комарова (падение дерева на электропровода); ДНТ «Орбита» (падение дерева на электропровода); ул. Кедровая, 37 (падение дерева на электропровода); ул. Дальненагорная, 32 (падение дерева на электропровода).

Под точечное отключение электричества попали жители пяти домов.

О штормовой погоде жителей республики предупреждали в республиканском ГУ МЧС РФ. Холодная, местами с осадками, ветреная погода с порывами до 19−24 метров в секунду сохраняется в Бурятии и сегодня, 21 мая.

Напомним, штормовой ветер, бушевавший в Улан-Удэ в начале мая стал причиной, по которой в аэропорту не смог приземлиться самолёт из Москвы.