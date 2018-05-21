Афины , 21 мая, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Представители ведущих греческих политических партий выступают против изменения властями республики Македония названия на «Илинденская Македония». Об этом говорится в заявлении крупнейшей оппозиционной партии «Новая демократия».

Греция

«Данное название напрямую связано со стремлением к созданию македонской нации и государства, которое включает Салоники и распространяется до Эгейского моря», — говорится в документе.

Напомним, речь идёт о споре почти 30-летней давности, который мешает приему республики Македония в НАТО и Евросоюз. Греческие власти настаивают на изменении названия соседней страны, для того, чтобы ее нельзя было спутать с греческой областью Македония.

Между правительствами двух стран с 2017 года продолжаются переговоры о новом названии бывшей югославской республики.

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