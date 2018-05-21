Тула, 21 мая, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2018» состоялись 19 мая. В Тульской области соревнования стартовали в Пролетарском парке культуры и отдыха областного центра, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульские участники соревнований «Российский Азимут — 2018»

Участников мероприятия приветствовал председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев. Он назвал «Российский азимут» в числе из самых масштабных турниров по спортивному ориентированию в стране.

«Он стоит в одном ряду с самыми популярными спортивно-массовыми мероприятиями, как «Лыжня России» и «Кросс Нации». В нашей стране этот вид спорта появился не так давно, но число его любителей с каждым годом растет», — сказал Дмитрий Яковлев.

Всероссийские массовые соревнования «Российский Азимут — 2018» организованы Минспорта России и проводятся с 2006 года. В этом году в состязаниях в Туле приняли участие около трех тысяч человек. Причем каждый из участников смог выбрать дистанцию по своим силам: трассы были организованы как для новичков, так и для профессионалов спортивного ориентирования.

В общей сложности «Российский азимут» 19 мая прошел в 73 российских регионах — число его участников, по данным Минспорта РФ, составило более 100 тыс. человек. Победителям «Российского Азимута — 2018» вручили медали, дипломы и памятные призы Минспорта России.