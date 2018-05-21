Тамбов, 21 мая, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Пермский «Амкар» обыграл футбольный клуб «Тамбов» во втором переходном матче. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 38-й минуте счёт в матче открыл Михаил Костюков. Этот гол стал единственным в матче.

Напомним, в первом матче, который прошёл 17 мая в Перми, «Амкар» также отказался сильнее и победил со счётом 2:0.

Таким образом, пермский клуб сохранил за собой место в премьер-лиге на сезон 2018/19.