Москва, 21 мая, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Сегодня, 21 мая, «Справедливая Россия» обсудит кандидатов на пост мэра Москвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в партии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Предполагается, что кандидатуры будут рассмотрены сначала на заседании совета партии, потом решение совета направят для дальнейшего согласования в президиум центрального совета «Справедливой России».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, конференция московского городского комитета КПРФ, на которой будет выдвинут кандидат от партии на выборах мэра Москвы, запланирована на 16 июня. Ранее в КПРФ назвали наиболее вероятной кандидатурой на пост мэра бывшего депутата Госдумы Вадима Кумина.