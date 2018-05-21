Симферополь, 21 мая, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму двух граждан России по подозрению в участии в деятельности международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.

Victor Задержание

Задержаны два жителя Бахчисарайского района. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Участие в деятельности террористической организации».

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия. Ранее в отношении граждан было возбуждено уголовное дело.

Деятельность «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрещена большинстве арабских стран, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государствах, а также в России.