Москва, 21 мая, 2018, 09:22 — ИА Регнум. На торгах 18 мая рубль продолжил снижаться в паре с долларом и немного укрепился против евро, который развивает медвежий тренд на международном валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

ИА REGNUM Рубль

По его мнению, сохраняющийся боевой настрой долларовых быков вкупе с признаками утраты импульса роста на рынке нефти не дали «россиянину» восстановиться. По итогам сессии доллар, который в моменте достигал области 62,60 руб., скорректировался, но остался выше отметки 62 руб., что с технической точки зрения предполагает продолжение роста пары.

«Несмотря на высокие нефтяные цены, которые на прошлой неделе впервые с ноября 2014 года превышали отметку 80 за баррель Brent, игроки не спешат проявлять интерес к покупкам «россиянина», который сейчас не выглядит привлекательным наряду с другими валютами развивающихся рынков из-за безудержного роста долларовых ставок, напряженной геополитической обстановки в мире, перспектив более агрессивного повышения ставок ФРС. Все это способствует оттоку капитала из стран развивающегося сегмента, включая Россию», — пояснил Ковалев.

На этом фоне повсеместное ралли доллара перевешивает эффект от дорогой нефти. К тому же на рынке черного золота может произойти довольно агрессивная коррекция, если Иран обеспечит себе компенсацию потерь от санкций США за счет достижения договоренностей с Европой и Китаем. Напомним, страны ЕС пытались уговорить Трампа не выходить из ядерной сделки с Тегераном.

«В краткосрочной перспективе тенденция к укреплению доллара против рубля будет сохраняться. Грядущий пик налоговых выплат может смягчить негативный сценарий, но общее давление на «россиянина», скорее всего, будет сохраняться, а значит, доллар будет стремиться закрепиться над уровнем 62 рублей», — полагает эксперт.

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