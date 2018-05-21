Лондон, 21 мая, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Британский парламент призвал власти королевства ввести дополнительные санкции против лиц, «связанных с Кремлем». Об этом говорится в докладе комитета палаты общин по международным делам парламента под названием «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы призываем правительство ввести больше санкций против связанных с Кремлем лиц, включая меры, предусмотренные законом о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также принять меры против лиц, ответственных за грубое нарушение прав человека», — говорится в документе.

Конкретные персоналии не называются. Авторы документа настаивают, что Лондон используется людьми, связанными с Кремлем, как база для размещения коррупционных активов. Очевидно, говорится в докладе, что это является «частью более широкой российской стратегии и угрожает нашей национальной безопасности».

Читайте также: В Британии призвали сильнее наказать лиц, связанных с Кремлем

В документе упоминается компания En+ Group, которая, как пишут парламентарии, может действовать на Лондонской бирже, несмотря на санкции США. Авторы призывают «устранить лазейки как можно скорее», и сделать это следует совместно с ЕС и США.

Кроме того, комитет обвинил правительство Терезы Мэй в том, что за «делом Скрипаля» последовала лишь жесткая риторика — а в действительности условия для российского бизнеса в Британии остались благоприятными. Помочь в борьбе с «нарушением прав человека» должен аналог американского «закона Магнитского», который надо принять как можно скорее.

И включить в него необходимо как можно больше лиц, связанных с российскими властями. Комитет также призвал правительство Терезы Мэй ввести санкции против российского госдолга.

«Если и дальше закрывать глаза на роль Лондона в сокрытии доходов от коррупции, связанной с Кремлем, то это может стать сигналом того, что Великобритания на самом деле не собирается всерьез противостоять агрессивным действиям Владимира Путина», — говорится в докладе.

В целом авторы доклада признают, что Лондон годами не предпринимал достаточных мер для того, чтобы остановить поток «грязных денег» из России. Существующее законодательство против «отмывания» средств по сути так и не стало эффективным инструментом борьбы с коррупционерами из-за отсутствия политической воли у британского руководства.

«Российская экономика тесно связана с западной финансовой системой. Это дает США, Евросоюзу и другим странам «большой семерки» существенные основания начать искать способы противостояния агрессивному поведению Кремля», — говорится в заключительной части доклада.

Ранее, 1 мая, в Великобритании была принята поправка в законодательство, предложенная МИД страны, обязывающая британские заморские территории раскрывать имена владельцев офшорных счетов, в том числе и граждан РФ. О том, что Британии необходимо идти дальше и вслед за высылкой дипломатов и «замораживанием» контактов следует заняться российскими олигархами — говорилось во многих западных СМИ.

Читайте также: От британских кар пострадают российские олигархи

О том, что люди, которые заработали деньги сомнительным путем, а потом вывезли их из России в другие страны, такие как Великобритания, представляют собой значимую часть, ранее писал Юваль Вебер в статье для американского издания The Hill. Еще в феврале, до начала истерики вокруг «дела Скрипаля», Лондон обещал заморозить частные активы иностранных граждан на сумму от 50 тысяч фунтов стерлингов, если посчитают их подозрительными.

По оценке британского подразделения Transparency International, граждане России вложили, например, в британский рынок недвижимости не меньше 970 млн «грязных фунтов», а всего их, по оценке правозащитников, — 4,4 млрд. В организации заявляют, что эти цифры — лишь «верхушка айсберга», которую удалось разглядеть почти случайно.