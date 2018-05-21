Барнаул, 21 мая, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Наружная реклама неподобающего вида должна исчезнуть с улиц Барнаула и других городов Алтайского края. Вопросами внедрения единых подходов к размещению вывесок и рекламы, а также мест её размещения члены региональной межведомственной комиссии по устранению административных барьеров в развитии предпринимательства озаботились после обращения предпринимателей. О промежуточных итогах данной работы корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 мая, в Управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Наружная реклама в Барнауле

На заседании комиссии было предложено внести некоторые изменения в муниципальные акты администрации Барнаула для четкого определения понятий «вывеска» и «информационная конструкция», расширения видов рекламных конструкций, возможных к размещению в том числе на фасадах зданий, а также временных рекламных конструкций.

«Для установления четких правил регулирования в данной сфере проведена большая совместная работа региональными органами исполнительной власти, администрацией Барнаула во взаимодействии с предпринимательским сообществом. Подготовлены подробные методические рекомендации по размещению и внешнему виду рекламных конструкций. Планируется, что они будут направлены во все муниципальные образования края для внедрения единых подходов к размещению рекламы и вывесок», — подчеркнул первый заместитель правительства Алтайского края Сергей Локтев.

По мнению представителей бизнеса, целесообразно изменение периодичности внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций, внедрение принципа «одного окна» для согласования заявок на внесение изменений в указанную схему.

Напомним, сейчас, согласно постановлению администрации Барнаула от 17 ноября 2017 года, бизнесмены и владельцы фирм не могут размещать свои вывески, площадь которых более одного квадратного метра. Кроме того, в обязательном порядке необходимо согласование с администрацией проекта размещения информационных конструкций.

Читайте также: С мэрии Барнаула спросят за ограничения для предпринимателей

Тем временем рекламные конструкции стали причиной драки чиновников и заезжих бизнесменов в Абакане. При попытке демонтировать неподобающую народную рекламу начальник отдела экологии Татьяна Соловьева встретила активное сопротивление. В дело пришлось вмешаться полиции.