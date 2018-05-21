Вашингтон, 21 мая, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Саммит с северокорейским лидером Кин Чен Ыном, намеченный на 12 июня, вызывает беспокойство президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома опасается, что встреча может обернуться политическим позором. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

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В этой связи американский лидер всё чаще обращается за консультациями к своим советникам. Его интересует их мнение о том, стоит ли ему взять на себя этот риск. Опасения президента США по поводу предстоящей встречи и её результативности возникли после прозвучавших недавно заявлений Пхеньяна, в которых власти КНДР угрожают отказаться от диалога с США и Южной Кореей. Это заявление удивило и разгневало главу Белого дома.

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Добавим, что Дональд Трамп позвонил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ины, чтобы поинтересоваться, почему последние заявления КНДР противоречат сказанному ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа, которая должна состояться 12 июня в Сингапуре, может быть отменена, руководство Северной Кореи заявило в середине мая. Тогда же в Пхеньяне заявили об отказе от переговоров на высоком уровне с Южной Кореей, намеченных на 16 мая в приграничном пункте Пханмунчжом. Такое решение было мотивировано тем, что 11 мая начались двухнедельные учения военно-воздушных сил США и Южной Кореи Max Thunder.