Москва, 21 мая, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») ответила критикам из немецкого таблоида Bild по поводу подаренного президентом РФ Владимиром Путиным букета канцлеру Германии Ангеле Меркель, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Прибытие Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель на переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Сочи. 2018

«Глупым, скорее, является предположение о том, что политики стыдятся традиций. А красиво подаренный букет цветов в знак уважения интерпретировать как оскорбление — это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений», — указала Яровая.

По ее мнению, «так можно договориться до того, что обращения «госпожа» или «фрау» являются оскорблением».

Яровая уверена, что дарить женщине цветы — это «прекрасная традиция и женская привилегия, которая не может быть ничем иным, даже если женщина политик или государственный деятель».

Владимир Путин, встретивший Меркель в резиденции «Бочаров ручей», подарил канцлеру Германии букет цветов. Немецкое издание Bild расценило это как сигнал, по мнению таблоида, то, что выглядит как проявление вежливости, на самом деле является оскорблением.