Брюссель, 21 мая, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Европейский союз будет придерживаться жесткого курса в переговорах с Вашингтоном о торговых пошлинах, пишет испанская газета ABC 21 мая.

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До последней субботы (19 мая) стратегия ЕС заключалась в том, чтобы оставаться в стороне, а не поддерживать ту или иную позицию в споре между США и Китаем, а также сосредоточиться на продлении временного освобождения от пошлин на импорт стали и алюминия из Европы.

«Выбор одной из сторон означал бы, чтобы мы входим в атмосферу конфронтации, а это не способ ведения дел. Конечно, есть дисбаланс и проблемы, которые необходимо решать, но не через конфронтацию», — заявил европейский комиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала еще один шаг вперед, организовав поездку в Китай, которая состоится на этой неделе. Целью этого визита будет продвижение многосторонности Китаем и Германией против политики президента США Дональда Трампа. Теперь договоренность между Вашингтоном и Пекином не только стала сюрпризом для Брюсселя, но и угрожает превратить европейский ВВП в главную жертву.

Ангела Меркель отправится в Китай 24 мая, чтобы встретиться в Пекине с китайским премьер-министром Ли Кэцяном, президентом страны Си Цзиньпинем и парламентом КНР. Канцлер отметила, что на этих встречах речь пойдет о таких «спорных моментах» на международной арене, как торговля. В сопровождении делегации бизнесменов она посетит Шэньчжэнь, где встретится с местными властями и примет участие в открытии инновационного центра Немецкой палаты внешней торговли и посетит завод компании Siemens, а также будет присутствовать на заседании Консультативной немецко-китайской комиссии по экономическим вопросам (DCBWA). Источники из немецкой делегации подтвердили, что темой встреч станет соглашение между США и Китаем. Оно увеличивает давление на отношения между ЕС и США, которые и без того придерживаются жесткой линии в переговорах.

Председатель Торгово-промышленной палаты Германии Эрик Швайцер призвал к «решительному курсу» на переговорах, но при этом признал, что их не стоит проваливать.

«Мы будем двигаться в неправильном направлении, если будем автоматически отвечать на новые вызовы уступками. (…) ЕС должен делать свои собственные заключения согласно с интересами местных компаний», — заявил он.

До крайнего срока (1 июня истекает срок временного освобождения от пошлин для Канады, ЕС и Мексики) Брюссель согласен вести переговоры с США по четырем пунктам, в том числе о повышения доступа американских автомобилей к европейскому рынку и увеличению объемов сжиженного природного газа, который США экспортирует благодаря развитию фрекинга. Это снижает зависимость от поставщиков, таких как Россия, которая поставляет почти 40% газа, экспортируемого в ЕС.

Брюссель призывает к тому, чтобы европейские компании могли выбирать государственные закупки в США, что не могло быть достигнуто даже при обсуждении амбициозного торгового соглашения TTIP с администрацией предыдущего президента Барака Обамы. Дональд Трамп имеет свои взгляды на дополнительные цели, что он ясно дал понять после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и жалобы на то, что Германии недостаточно вкладывается в закупку вооружения. И, конечно, Вашингтон требует снизить европейский тариф на американские автомобили с 10% до 2,5%.

По данным Европейской комиссии, экспорт американских товаров и услуг в ЕС подлежит пошлинам в размере от 2,4%. Согласно ВТО, США устанавливает средний минимальный тариф в размере 3,48% против 5,16% ЕС. Американские автомобили подвергаются 10%-ной пошлине в Европе, в то время как европейские — 2,5%-ной в США. Но при этом в этой области США применяют пошлины в 25% на импортируемые грузовики и пикапы, что значительно превышает пошлины в 14%, налагаемые на такие же автомобили Европейским союзом.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−18 мая в Вашингтоне прошёл второй раунд торговых переговоров между США и Китаем. Стороны достигли консенсуса по экономическим и торговым вопросам и договорились не начинать торговой войны. Было принято решение принять меры по сокращению торгового дефицита со стороны США и обеспечению доступа на китайский рынок для американских товаров и услуг.