Тамбов, 21 мая, 2018, 09:10 — ИА Регнум. В Тамбовской области в скором времени быть принят появиться закон, направленный на защиту прав участников долевого строительства. Как сообщила 18 мая пресс-служба регионального отделения партии «Единая России», законопроект сейчас находится в стадии разработки. Инициатива принадлежит губернатору Александру Никитину.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Новый закон, в частности, должен ввести новые определения пострадавших от нечестных строительных компаний дольщиков. Закон также изменит процедуру признания дома проблемным, определит источники формирования регионального фонда по достройке таких зданий и определит виды господдержки региональному оператору, новому застройщику и пострадавшим людям.

«Новый закон поможет решить проблемы как граждан, признанных обманутыми дольщиками по суду, так и других участников долевого строительства, которые из-за недобросовестных застройщиков рискуют остаться без жилья», — цитирует пресс-служба председателя комитета по строительству, промышленности, транспорту и связи Тамбовской областной думы Александра Куприянова.

В Тамбовской области функции регионального оператора выполняет ООО «АИЖК Строй», созданное в 2017 году.

Отметим, что сейчас в Тамбовской области пять объектов долевого строительства официально признаны проблемными. Всего в регионе 317 обманутых дольщиков.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году в Тамбове при строительстве дома по адресу улица Коммунальная, 46, нашлись признаки нецелевого использования средств участников долевого строительства. Дом возводит компания «Элитстрой». Генеральным директором компании до недавнего времени был депутат Тамбовской городской думы Геннадий Берстенев.

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