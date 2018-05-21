Барселона, Испания, 21 мая, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Форвард «Барселоны» Лионель Месси по итогам сезона 2017/18 в пятый раз стал обладателем «Золотой бутсы», приза, вручаемому лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В сезоне 2017/18 Месси сыграл в 36 матчах чемпионата Испании, в которых забил 34 гола.

Второе место занял нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, забивший 32 гола в 36 матчах чемпионат Англии. Замкнул тройку форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, на счету которого 30 голов в 37 матчах.

Напомним, ранее Месси выигрывал «Золотую бутсу» в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.