Вашингтон, 21 мая, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) вновь возглавил испанский теннисист Рафаэль Надаль. Об этом говорят данные, опубликованные на официальном сайте ассоциации.

Рафаэль Надаль

Отмечается, что Надаль, завоевав титул на теннисном турнире серии Masters в Риме, сместил с первой строчки швейцарца Роджера Федерера. В титульном матче испанец победил германского теннисиста Александра Зверева.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) поднялась на одну строчку и заняла 28-е место российская теннисистка Светлана Кузнецова. Подъём в рейтинге спортсменки связан с неудачным выступлением теннисистки из Эстонии Анетт Контавейт.

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