Нукуалофа, 21 мая, 2018, 09:02 — ИА Регнум. В акватории Тихого океана в 145 км от острова Тонгатапу (архипелаг Тонга) произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

По сведениям учёных-геофизиков, в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное», эпицентр зафиксированного 20 мая землетрясения находился к востоку-северо-востоку от столицы города Нукуалофа (остров Тонгатапу).

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая вблизи Новой Зеландии, в 281 км юго-западнее новозеландского острова Л'Эсперанс произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Сейсмические толчки были зафиксированы в 20:22 мск.

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