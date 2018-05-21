Киев, 21 мая, 2018, 09:02 — ИА Регнум. О значительном сокращении населения Украины к 2050 году сообщили в своем докладе эксперты департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По их прогнозу, быстрого сокращения населения следует ожидать уже к 2020 году — к этому времени в стране останется менее 43 млн человек. Последующий миграционный отток и естественная убыль приведут к тому, что к 2050 году численность населения Украины составит 36 млн человек.

Добавим, что по состоянию на 1 января 2018 года, по данным Госстата Украины, в стране проживало 42,3 млн человек. При этом наименьшая численность была зафиксирована в 1950 году — тогда на Украине проживало 37,3 млн человек.

В настоящее время смертность в стране превышает рождаемость на уровне 100 к 63.