Астана, 21 мая, 2018, 09:01 — ИА Регнум. В Казахстане самый дешевый бензин в мире, заявил министр энергетики республике КанатБозумбаев, сообщает 21 мая «Zakon.kz».

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По его словам, АИ-92 стоит 160 тенге (30 рублей) за литр, тогда как в России — 214−220 тенге (40,5 рублей). Также министр привел данные международного агентства «Глобал Петрол Прайсес»: среди 167 стран мира с самым дорогим бензином Казахстан занимает 156-е место по бензину и 154-е — по дизельному топливу.

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Напомним, за первый квартал 2018 года производство бензина в Казахстане увеличилось на 2,6% и составило 830,8 тыс. тонн, а производство дизельного топлива упало на 2,9% и составило 1,06 млн тонн.