Беннингтон, США, 21 мая, 2018, 08:41 — ИА Регнум. В Американском штате Вермонт с радаров исчез самолёт. Воздушное судно пропало в районе горы Болд примерно в 03:30 после обеда, передаёт news10.com.

Пропал с радаров

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Поисками занимаются полиция штата и пожарные Беннингтона. Задействованы квадроциклы. Спасатели не исключают авиакатастрофы. Сколько людей находилось на борту, не уточняется. По данным некоторых изданий, лайнер является одномоторным, на его борту, предположительно, был один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, спасательная операция по поиску самолёта проводилась в США и в январе 2018 года. Воздушное судно, вылетевшее из Оклахома-Сити в Джорджтаун, пропало с радаров в Мексиканском заливе.