Белград, 21 мая, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Московский ЦСКА проиграл литовскому «Жальгирису» в матче за третье место баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 77:79.

babawawa Мяч

Самым результативным игроками встречи стали игроки «Жальгириса» Паулюс Янкунас и Василье Мичич, набравшие по 15 очков. В составе ЦСКА наибольшую результативность показали Михаил Кулагин и Отелло Хантер, набравшие по 14 очков.

Евролига. Финал.

ЦСКА (Россия) — «Жальгирис» (Литва) — 77:79 (21:17, 17:23, 25:15, 22:25).