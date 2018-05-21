Улан-Удэ, 21 мая, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Сильнейший пожар в Курумканском районе Бурятии, унёсший жизни двоих лесников, устроил работник лесозаготовительного участка в Аллинском участковом лесничестве, бросивший окурок. Подробности расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), сообщает республиканский следственный комитет.

Цитата со страницы главы Бурятии Алексея Цыденова в соцсетях Сильнейший пожар в Курумканском районе Бурятии унёс жизни двоих лесников

Возгорание произошло из-за непотушенной сигареты: с травы огонь быстро перебросился на кустарники и деревья. Справиться с ним самостоятельно лесоруб и подоспевшие к нему на помощь коллеги не смогли из-за сильного ветра. Пожар стал быстро распространяться по округе. Группа работников Верхне-Баргузинского лесхоза и местных жителей-добровольцев выехали к месту возгорания 19 мая. Борьба с огнём не прекращалась до позднего вечера. О том, что из леса не вышел один из лесников мужчины выяснили по прибытию в лагерь.

«Отправиться на его поиски вызвался опытный коллега, который 20 лет проработал в лесхозе и принимал участие в тушении практический всех лесных пожаров на территории лесничества», — пояснили следователи.

По их словам, отыскать потерявшегося напарника леснику удалось. Трагедия произошла когда мужчины направлялись к лагерю по лесовозной дороге. В этот момент ветер резко изменил свое направление и порывы понесли пламя в сторону выбиравшихся из леса мужчин. Огненная ловушка оказалась смертельной. Поджигатель задержан.

«Очень тяжело… Помощь, безусловно, окажем. До среды семьям будет выплачена компенсация, по миллиону рублей», — сказал после случившегося глава Бурятии Алексей Цыденов, побывавший на месте трагедии. Позднее в соцсетях он опубликовал фотографии горящего леса и комментарий:

«Одна брошенная сигарета — две жизни, две тысячи гектар леса. Виновника конечно накажут, но людей уже не вернешь. Семьям погибших (Валерий Жанцанов и Аюр Цыренжапов) искренние соболезнования, выплатим родным по миллиону рублей. У Аюра трое малолетних детей. Им будет оформлена пенсия по потере кормильца от 8800 рублей на каждого ребенка. Если мама с детьми пожелает переехать в Улан-Удэ поможем с трудоустройством, а также с детским садом и школой. Но это всё не вернет близким погибших. Берегите себя и берегите других!».

Между тем, по данным республиканского министерства природных ресурсов ситуация с лесным пожаром в Курумканском районе стабилизируется. Площадь, пройденная огнем составляет чуть более 2 тысяч га. Ветра нет, лесники проводят встречные палы и постепенно локализуют очаг. На тушении работает более 230 человек, из числа лесной охраны, пожарных-парашютистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов и лесопользователей. Задействовано 36 единиц лесопожарной техники.