Якутск, 21 мая, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Паводковая ситуация в Якутии постепенно приходит в норму — за минувшие дни на реках Лена и Алдан от воды освободилось четыре населенных пункта, сообщает 21 мая пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Исаак Левитан. Весна. Большая вода (фрагмент). 1897

«Всего от воды освободилось: 169 дворовых территорий, с населением 406 человек, из них 103 детей, в том числе 60 жилых домов, с населением 89 человек, в том числе 37 детей», — говорится в сообщении.

В настоящее время организовано возвращение жителей в свои дома, начались ремонтно-восстановительные работы. Специалисты МЧС вместе с местными жителями намерены осуществить просушку домов и расчистить затронутые паводком территории.

Ранее сообщалось, что в регионе из своих домов были отселены 643 жителя, в том числе 156 детей. Всего вода залила 266 дворов, в расположенном там жилье проживает 779 человек.