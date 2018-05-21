Эстония, 30 ноября, 2010, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 30 ноября, началась бессрочная забастовка бортпроводников и обслуживающего персонала финской национальной авиакомпании Finnair , в результате которой оказались отменены регулярные авиарейсы компании между столицами Финляндии и Эстонии 30 ноября и 1 декабря. Об этом ИА REGNUM Новости сообщили в представительстве авиакомпании, отметив, что всего из-за забастовки отменены более 80 авиарейсов.

Finnair гарантирует пассажирам возвращение денег, а также замену рейса на любой другой данного маршрута до 31 марта 2011 года. Данные меры коснутся нескольких сотен пасажиров маршртура Таллин - Хельсинки, считают в представительстве. В представительстве фирмы отказались сообщить сумму возможных потерь от забастовки, но, по сообщениям финских СМИ, они составляют до 2,5 млн евро в день.

Как сообщало ИА REGNUM Новости ранее, 25-26 октября в Финляндии прошла забастовка авиамехаников - членов Финского авиационного профсоюза IAU в центральном финском аэропорту в Хельсинки, из-за чего в расписание рейсов финского авиперевозчика Finnair были внесены изменения. Забастовка коснулась, в основном, внутрифинских авианаправлений, но пострадал и ряд международных направлений, связывающих Хельсинки со Стокгольмом, Штутгартом, Будапештом и Гентом.