Баку, 21 мая, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Военнослужащий азербайджанской армии погиб на границе с Арменией. Инцидент произошёл 20 мая на Нахичеванском участке азербайджано-армянской государственной границы.

Tert.am Армяно-нахичеванская граница

Как сообщило минобороны Азербайджана, солдат погиб при выполнении боевой задачи «в ходе пресечения очередной провокации», за которой, как не исключили в Баку, могут стоять министры обороны и иностранных дел Армении. Позже МИД Азербайджана также возложил ответственность за этот инцидент на Ереван.

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В свою очередь официальный представитель министерства обороны Армении сообщил, что «вооруженные силы Азербайджана предприняли активные инженерные работы на некоторых участках границы с Арменией, преследуя цель улучшить свои позиции». Эти и «другие провокационные» действия привели к перестрелкам. Такое заявление минобороны Азербайджана назвало «безответственным и беспочвенным».

Ранее, 18 мая новоназначенные министры обрроны и иностранных дел Давид Тоноян и Зограб Мнацаканян посетили линию соприкосновения армянских и азербайджанских ВС именно на нахичеванском направлении. Министры побывали на одной из боевых позиций, ознакомились с обстановкой на месте и поговорили с офицерами и ведущими боевую службу солдатами.

Напомним, очередной мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил в зоне карабахского конфликта миссия ОБСЕ провела 16 мая. По данным пресс-службы МИД Нагорного Карабаха, нарушений выявлено не было. По данным минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня с 16 по 17 мая 90 раз.