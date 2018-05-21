Вашингтон, 21 мая, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Администрации президента США Дональда Трампа стоит отказаться на какое-то время от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и сфокусироваться на подготовительной работе такой встречи, пишет Дэниэл Ларисон в статье для американского издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Ларисон указывает на то, что для достижения дипломатических договоренностей требуются значительные время и усилия, быстрого успеха в этой области добиться невозможно. Если Трампу нужна быстрая «победа», с помощью которой он может отвлечь внимание от других его проблем, он не будет поддерживать длительный процесс, который может не завершиться даже до следующих выборов главы Белого дома.

Напомним, саммит Трампа и Ким Чен Ына должен состояться 12 июня в Сингапуре. Как ожидается, встреча лидеров Вашингтона и Пхеньяна может положить конец противостоянию на Корейском полуострове. Тем не менее официальные лица США и Южной Кореи обращают внимание на то, что Северная Корея должна пойти на полное ядерное разоружение.

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Западные эксперты подчеркивают, тем не менее, что хотя полное ядерное разоружение является достойной целью, вероятность его достижения невелика. Вместо нее Вашингтону следует сфокусироваться на предотвращении войны, обеспечении гарантий безопасности граждан и экономического процветания США.