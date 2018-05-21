Москва, 21 мая, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев намерен пригласить российского лидера Владимира Путина посетить страну, сообщает 21 мая «Коммерсантъ».

Румен Радев

"Уверен, что такой визит в ближайшее время создаст благоприятные условия для углубления и расширения двустороннего сотрудничества», — заявил Радев.

Напомним, 22 мая в Сочи состоится встреча Владимира Путина с Руменом Радевым, который будет находиться в России с рабочим визитом для участия в мероприятиях, посвящённых 140-летию освобождения Болгарии в результате Русско-турецкой войны 1877−1878 годов.