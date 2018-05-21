Белград, 21 мая, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» стал победителем баскетбольной Евролиги, одержав победу над «Фенербахче» в финальном матче. Встреча завершилась со счётом 85:80.

(сс)ROUNT Баскетбольный мяч

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Фенербахче» Николо Мелли, набравший 28 очков. В составе «Реала» наибольшую результативность показал защитник Фабьен Козёр, набравший 17 очков.

Таким образом, «Реал» в десятый раз стал победителем баскетбольной Евролиги. В последний раз испанская команда выигрывала турнир в 2015 году, обыграв в финале греческий «Олимпиакос».

Евролига. Финал.

«Реал» (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 85:80 (21:17, 17:23, 25:15, 22:25).