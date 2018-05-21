Оренбург, 21 мая, 2018, 08:22 — ИА Регнум. В Оренбурге памятник В. И. Ленину, который расположен в одноименном сквере и является одним и старейших памятников вождю пролетариата, «прячут» за забором. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM рабочие, в плановом порядке начинаются ремонтные работы.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Старейший памятник закрывают на ремонт

Эту же информацию корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры и внешних связей Оренбургской области. Между тем первый секретарь обкома КПРФ Максим Амелин заявил, что 15−16 мая на постаменте была видна серьёзная трещина. Коммунисты обращались в разные инстанции, в том числе в минкультуры. Памятник внесён в реестр объектов культурного наследия федерального значения, его надо приводить в порядок.

Амелин подчеркнул, что бить тревогу коммунисты стали из-за опасения разрушения старейшего памятника Ленину в регионе, а также из опасения, что могут пострадать отдыхающие в сквере люди.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Фотография, сделанная в начале апреля 2018 года

Наталья Хомутова ИА REGNUM Фотография, сделанная 20 мая 2018 года

Стоит отметить, на портале zakupki.gov.ru в начале апреля был объявлен аукцион на выполнение работ по проведению детально-инструментального обследования и разработке рабочей документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятник В. И. Ленину». Заказчиком выступило территориальное управление федерального агентства по управлению госимуществом в Оренбургской области. Начальная максимальная цена лота составила 259 309 рублей. Единственным участников конкурса стало ООО «Научно-производственное предприятие «РОНА», которое и признано победителем.

Согласно техзаданию, исполнитель разрабатывает проектную документацию, организует проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, а также осуществляет научное руководство и авторский надзор за проведением работ на объекте культурного наследия.

Разработать и передать проектную документацию победитель аукциона должен до 1 августа 2018 года, а провести историко-культурную экспертизу и передать заказчику акт о выполнении обязательств — не позднее 31 октября 2018 года

Наталья Хомутова ИА REGNUM На историко-культурную экспертизу памятника выделили около 300 тыс. рублей

Напомним, памятник В. И. Ленину напротив драмтеатра в Оренбурге — это не только первый памятник великому вождю в городе, но и один из первых в стране.

Вскоре после смерти В. И. Ленина в местной газете было опубликовано письмо с призывом построить на реке Сакмаре гидроэлектростанцию и назвать ее именем вождя. Начался сбор средств. Одновременно подготовили проект будущей станции. Однако строительство гидроэлектростанции пришлось отложить, так как квалифицированных специалистов, имеющих опыт такой стройки, не было. Газета «Советская степь» предложила на собранные деньги воздвигнуть памятник В. И. Ленину. Оренбуржцы с одобрением встретили это предложение. Скульптуру отлили в мастерских Ленинградского художественно-промышленного техникума.

1 мая 1925 года памятник В. И. Ленину торжественно открыли в центре города в Ленинском сквере. В. И. Ленин запечатлен в момент обращения к народу. Памятник окружен тенистым сквером с аллеями и цветниками. Это одно из любимых мест отдыха горожан.

Первый секретарь обкома КПРФ Максим Амелин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM подчеркнул, что коммунисты стараются следить за состоянием памятников Ленину, которые не внесены в реестр объектов исторического и культурного наследия. Ремонт осуществляется либо за счет средств партии, либо за счет предприятий, на территории которых расположены памятники.