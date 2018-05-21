Москва, 21 мая, 2018, 08:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 25−26 мая посетит Россию с официальным визитом. Синдзо Абэ прибудет в Россию для участия в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

В ходе визита премьер-министр Японии встретится с президентом России Владимиром Путиным, 26 мая состоятся российско-японские переговоры на высшем уровне. Подготовлен к подписанию ряд совместных документов. Кроме того, Владимир Путин и Синдзо Абэ выступят на церемонии открытия Перекрёстных» годов России и Японии.

Подробнее: Путин: 2018 год станет перекрестным Годом России и Японии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что 2018 году решено провести перекрестные года» России и Японии. В июне в Японии откроется фестиваль «Русские сезоны», в его рамках 40 городов страны будут охвачены различными мероприятиями, их всего 250, они познакомят японскую публику с выдающимися образцами российской культуры и искусства.

Читайте также: Путин: Абэ согласился приехать на ПМЭФ-2018