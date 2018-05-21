Астана, 21 мая, 2018, 08:16 — ИА Регнум. В Казахстане зафиксировано 4,831 тыс. человек, укушенных клещами, по данным Научно-практического центра санитарно-эпидемологической экспертизы и мониторинга, сообщает 21 мая «Zakon.kz».

JerzyGorecki Клещи

Согласно сообщению, данные по заболеваемости клещевым боррелиозом стали фиксироваться в республике только с 2012 года. Болезнь встречается в Алматинской области, Восточно-Казахстанской области и Алма-Ате. При этои боррелиоз менее распространен, чем энцефалит.

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Напомним, в России от укусов клещей за два месяца пострадали более 52 тыс. человек, при этом от энцефалита привито более 1,7 млн человек. Больше всего укушенных наблюдается в Кемеровской, Иркутской, Свердловской областях, в Алтайском крае и в Санкт-Перебурге.