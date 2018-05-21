Прага, 21 мая, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Россия не представляет непосредственной военной угрозы странам Прибалтики благодаря тому, что НАТО разместило в Латвии, Литве и Эстонии свои батальоны, заявил председатель военного комитета Североатлантического альянса Петер Павел.

Солдаты НАТО

«Мы не оцениваем ситуацию так, что мы находимся перед военной агрессией России. Мы оцениваем, что угрозы этого нет. Нет благодаря тому, что мы приняли меры», — цитирует ТАСС Павела.

Напомним, в настоящий момент в Латвии, Литве, Эстонии и Польше находятся четыре международных батальона НАТО под командованием Канады, Германии, Великобритании и США соответственно. Североатлантический альянс разместили свои военные контингенты в Прибалтике в конце 2017 года в свете обострившихся ввиду событий на Крымском полуострове отношений с Москвой.

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