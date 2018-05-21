Париж, 21 мая, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Европейские страны могут экономически пострадать в результате разрешения разногласий между Вашингтоном и Пекином, считает министр экономики Франции Брюно Ле Мэр. Об этом пишет испанская газета ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Шёлковый путь

«Европа может стать жертвой возможного торгового соглашения между США и Китаем после явного разрешения их разногласий, — заявил министр 20 мая. — США и Китай могут договориться о взаимной поддержке за спиной Европы, если Европа не способна демонстрировать твердость. (…) США хотят заставить европейские страны платить за плохое поведение Китая. Все это ненормально и непостижимо для союзников».

Напомним, в результате визита китайского спецспосланника Лю Хэ в Вашингтон на минувшей неделе стороны достигли договоренности не начинать торговую войну и укреплять сотрудничество в области энергетики, финансов и в сельском хозяйстве.