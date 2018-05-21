Москва, 21 мая, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Президент Французской Республики Эммануэль Макрон 24−25 мая с официальным визитом посетит Санкт-Петербург. Макрон примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума в качестве почётного гостя. В рамках ПМЭФ-2018 состоится встреча президента Франции с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмануэль Макрон

В ходе переговоров на высшем уровне главы двух стран планируют обсудить развитие двустороннего российско-французского сотрудничества и актуальные международные и региональные вопросы.

Более подробно Путин и Макрон обсудят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийское урегулирование и внутриукраинский кризис. К подписанию подготовлен ряд совместных документов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы двух стран обсудили ход подготовки визита президента Франции в Россию 24−25 мая и участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018).

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