Луганск, 21 мая, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Луганская Народная Республика (ЛНР) пять раз подверглась нападению украинских военных за сутки 20 мая, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ИА Красная Весна Попадание снаряда ВСУ в жилой дом. Донбасс

Согласно сообщению, под обстрел попали три населенных пункта: Калиново, Нижнее Лозовое, Калиновка. Украинские силовики применяли минометы калибра 120 мм, станковые противотанковые гранатометы (СПГ), автоматические станковые гранатометы (АГС), стрелковое оружие.

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Напомним, 30 марта в Донбассе было объявлено «пасхальное перемирие», однако украинские каратели его не соблюдают. Ежедневно республики подвергаются обстрелам, количество которых доходит до 40−50 случаев. При этом гибнут и страдают простые люди и разрушаются здания.