Париж, 21 мая, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Евросоюз намерен защитить компании, которые могут попасть под американские санкции в связи с сотрудничеством с Ираном, об этом сообщает The Holl со ссылкой на министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Позволим ли мы Соединенным Штатам стать мировым экономическим полицейским? Ответ — нет», — заявил министр.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года — многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана. Из-за новых санкций США могут потерять многомиллиардные контракты французские компании Total и Airbus.

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