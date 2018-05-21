Якутск, 21 мая, 2018, 08:45 — ИА Регнум. В Якутске обострилась ежегодная проблема с качеством водопроводной воды в весенне-летний период. Горожане публикуют в соцсетях фото совершенно коричневой воды из-под крана, и пишут о том, что перестали ею стирать, а посуду вынуждены полоскать покупной водой. О том, чтобы водопроводную воду пить, даже речи не идёт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Грязная вода

Читайте также: Водопроводная вода Якутска: не пить и ждать

«Ею полы только мыть, и то испачкаешь», «Вода в кране просто ужасная. Как в ней можно мыться или посуду смыть?», «Как вариант, посуду ополаскивать чистой водой из бутылей. Да, дорого, но терпеть и параллельно писать разные жалобы…», — пишут жители Якутска о качестве водопроводной воды в соцсетях.

Люди перестали стирать в автоматических машинках, чтобы их не портить, а белое вообще стараются перестирывать заранее, до начала паводка.

Эта ситуация в Якутске повторяется ежегодно, но на этот раз её усугубил разлив нефтепродуктов, причиной которого стала распиловка судна. Сейчас идут работы по их ликвидации с поверхности воды. «Водоканалом» разработан план мероприятий на случай ухудшения обстановки в случае, если концентрация содержания нефтепродуктов в воде превысит допустимые нормы. Если это произойдёт, будет остановлен водозабор. Жителям Якутска рекомендуется запастись питьевой водой.

Читайте также: «Водоканал» не предпринимал мер для улучшения качества воды в Якутске

Как сообщало ИА REGNUM, водопроводная вода в Якутске весной и летом ежегодно превышает положенные нормативы СанПин по цветности и мутности. Проблема в том, что река Лена мелеет и меняет русло, и старый водозабор уже не способен обеспечивать город водой в необходимых объёмах. Решить эту проблему должен новый водозабор, который обещают достроить и ввести в эксплуатацию в 2018 году. Однако депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин считает, что и он располагается на неудачном месте — русло реки к нему придётся подводить, а потому неизвестно, надолго ли решится проблема с питьевой водой в Якутске.

Читайте также: Водоканал Якутска просит у банков 2,5 млрд рублей в кредит на водозабор