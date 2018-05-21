Москва, 19 января, 2007, 18:42 — ИА Регнум. По прогнозам синоптиков, 19 и 20 января влияние урагана, бушующего в Европе, ощутят и жители московского региона. Ожидается усиление ветра с порывами до 18-23 м/с. Наибольшие проблемы в связи с изменением погоды могут возникнуть 20 января на Московском узле, на Тульском и Орловско-Курском отделениях дороги, а 21 января - на Смоленском и Брянском отделениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в службе по связям с общественностью МЖД . Все службы дороги приведены в полную готовность. На все отделения столичной магистрали разосланы предупреждения о приближающемся урагане, вслед за которым после дождя ожидается понижение температуры.

В целях безопасного пропуска поездов при ураганном ветре, сильном дожде, снеге и понижении температуры всем службам предписано принять необходимые меры к повышению надежности пути, земляного полотна, контактной сети, системы централизации и блокировки, связи и других технических средств.

Для ликвидации возможных последствий проверяется наличие аварийных материалов, на особый режим работы переводятся аварийные и специальные бригады. Усилен контроль за опасными местами земляного полотна. Руководящий состав линейных предприятий и отделений Московской железной дороги переведен на круглосуточное дежурство.