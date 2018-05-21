Каракас, 21 мая, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Николас Мадуро, который по итогам голосования 20 мая был переизбранный на пост президента Венесуэлы, потребовал от своего соперника Энри Фалькона, заявившего, что не признаёт итоги выборов и настаивает на проведении нового голосования, проявить уважение к народу страны.

Carlos Rodríguez Николас Мадуро

Читайте также: Мадуро объявлен победителем на президентских выборах в Венесуэле

Он отметил, что такого ещё никогда не было, чтобы «кандидат не признавал результаты до момента, когда их объявили». «Надо уважать народ Венесуэлы», — заявил Мадуро после своей победы.

Уважать результаты выборов попросила и глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена: «Мы просим всех, как в стране, так и на международном уровне, уважать результаты выборов, уважать народ Венесуэлы, который принял решение в мире, и это то, чего люди хотят для будущего этой страны».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального избирательного совета страны, действующий президент страны Николас Мадуро получил более 5,8 млн голосов (около 68%). Его ближайший соперник, представитель оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон заручился поддержкой свыше 1,8 млн голосов. Также в выборной гонке участвовали кандидат от движения «Надежда на перемены» Хавьер Бертуччи, представитель партии «Народное политическое единство» Рейнальдо Кихада. Явка на президентских выборах превысила 46%.