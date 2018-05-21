Каракас, 21 мая, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявлен победителем на президентских выборах, передает агентство Reuters со ссылкой на национальный избирательный совет страны.

Kremlin.ru Президент Венесуэлы Николас Мадуро

После подсчета 92,6% бюллетеней 55-летний политик получил поддержку более 5,8 миллиона избирателей, что соответствует примерно 68%. Отмечается, что явка на выборах составила 46,01%.

При этом за ближайшего конкурента Мадуро — бывшего губернатора штата и лидера партии «Прогрессивный авангард» Лара Энри Фалькона — проголосовали втрое меньше избирателей.

После объявления предварительного результата сторонники Мадуро организовали праздничное мероприятие у президентского дворца в Каракасе. В свою очередь оппозиционный кандидат объявил выборы нелегитимными, указав на массовые нарушения во время голосования.