Москва, 21 мая, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Российская валюта завершила неделю ослаблением к доллару на 0,5%. Против единой валюты она укрепилась на 0,9% на фоне слабости евро на валютном рынке Форекс. Высокие цены на нефть и налоговый период в России нивелировали негативный фон, исходящий от антироссийских санкций и общего укрепления американского доллара на международном валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

18 мая курс доллара США после небольшого падения на открытии торгов повышался до 62,70 руб. Его укрепление к рублю началось вслед за снижением цен на нефть перед выходными. Курс евро повышался до 73,67 руб. На американской сессии Brent подешевела до 78,30 доллара за баррель, чем надавила на рубль.

Сегодня, 21 мая, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,52%, до $79,05. Трейдеры и инвесторы покупают фьючерсы на нефть в ожидании сокращения экспорта нефти из Ирана после введения против страны американских санкций. Скорее всего, рост котировок будет ограничен уровнем $81, так как рынок учел в цене иранский фактор.

Учитывая высокие цены на нефть и налоговый период, 21 мая от пары доллар/рубль ожидается консолидация на уровне 62,30 руб. диапазоном 61,61—62,77 руб. Пик налоговых платежей приходится на 25 мая. Пара евро/рубль сохранит боковую динамику в районе 73 руб.

Напомним, 18 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 7 коп. (+0,12%), до 62,25 руб., курс евро понизился на 3 коп. (-0,05%), до 73,27 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,5 млрд (+20,68%), евро/рубль — 326,1 млн евро (+12,37%).

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