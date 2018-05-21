Москва, 21 мая, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Военная промышленность Соединённых Штатов продолжает выпуск ракет, подпадающих под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил глава национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков в интервью «Красной звезде».

Иван Шилов ИА REGNUM Американская Межконтинентальная баллистическая ракета «Трайдент»

«Легендой прикрытия для создания новых ракетных средств являлось то, что якобы все они являются не более чем баллистическими ракетами-мишенями, а все такие разработки осуществляются только в интересах отработки и испытаний глобальной системы противоракетной обороны», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая госсекретарь США Майк Помпео получил от президента США Дональда Трампа начать работу над новым пакетом антироссийских санкций за якобы имевшее место нарушение Москвой положений ДРСМД.

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