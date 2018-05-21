Украина, 21 мая, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Девять человек пострадали в результате взрыва осколочной гранаты, которую бросил в односельчан сержант ВСУ. Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Avito.st Граната

Инцидент произошел в селе Лесная Тарновица (Ивано-Франковская область). Сержант находился в селе в отпуске, у него произошел конфликт с односельчанами. Данных о состоянии пострадавших нет.

В связи с произошедшим Аваков обратился к командирам армейских подразделений с призывом следить за тем, чтобы у военных не было с собой боеприпасов — «гранаты не сувенир солдату в дорогу!».

Сержант задержан сотрудниками правоохранительных органов. Данных о состоянии пострадавших нет.