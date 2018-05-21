Германия увидела в Путине хозяина, США не дают покоя выборы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 мая, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- «Кто в доме хозяин»: кто Путин на мировой политической арене?
- Хоть какой-то след: минюст США выясняет, вмешивалось ли ФБР в предвыборную кампанию президента;
- Избежать войны: минфин США приостановил введение взаимных пошлин с Китаем;
- Выборный вопрос: Аргентина и США не признают выборы президента Венесуэлы;
- Повторить Беслан: в Грозном боевики попытались захватить прихожан церкви.
Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/453