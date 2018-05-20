Частный вертолет совершил аварийную посадку в Хабаровском крае
Хабаровск, 20 мая, 2018, 23:41 — ИА Регнум. В Хабаровском крае совершил аварийную посадку частный вертолет «Газель 342». Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.
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Газель 342
ЧП произошло в воскресенье, 20 мая, в районе слияния рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района.
По предварительным данным, на борту частного вертолета находились три человека, им удалось эвакуироваться.
«Люди успели эвакуироваться до того, как вертолет загорелся, — говорится в сообщении. — По дороге к рядом стоящему охотничьему домику … у одного человека случился сердечный приступ, в результате чего он скончался».
В настоящее время выясняются причины ЧП.
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