Таллин, 20 мая, 2018, 23:27 — ИА Регнум. Эстония и Швеция в конце мая текущего года проведут совместные военные учения. Об этом, как передает Deutsche Welle, заявил исполняющий обязанности командующего ВВС Эстонии Рийво Валге.

Учения эстонской армии

«После восстановления независимости это будут первые учения, проводимые совместно ВВС Эстонии и Швеции», — сказал он.

Валге добавил, что у военных двух стран появится «возможность отработать сотрудничество в сфере обороны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 г. в Прибалтике и Польше пройдет несколько военных учений, в которых примут участие несколько десятков тысяч военных.

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