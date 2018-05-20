Мадрид, 20 мая, 2018, 23:06 — ИА Регнум. Футболисты «Атлетико» на своем поле сыграли вничью с «Эйбаром» в матче 38-го тура чемпионата Испании. Встреча, которая проходила 20 мая на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, завершилась со счетом 2:2.

Anish Morarji Фернандо Торрес

В составе хозяева поля голевыми действиями отметился Фернандо Торрес (дубль), у гостей мячи забили Энрике Гарсия и Рубен Пенья.

После тридцати восьми матчей в чемпионате Испании мадридский «Атлетико» занял второе место в турнирной таблице, имея в активе 79 очков. Клуб «Эйбар», набравший 51 балл, занял девятую позицию.

Чемпионат Испании. 38-й тур

«Атлетико» (Мадрид) — «Эйбар» (Эйбар) — 2:2.

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