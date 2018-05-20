Нижний Новгород, 20 мая, 2018, 22:51 — ИА Регнум. По факту гибели женщины и ее несовершеннолетнего сына в результате пожара в Володарском районе Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Нижегородской области.

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Трагедия произошла в воскресенье, 20 мая, в доме пос. Дубки. По версии следствия, в ночное время произошло возгорание жилого деревянного дома по непонятным пока причинам.

«43-летняя женщина смогла спасти младшего 9-летнего сына, а сама и средний 14-летний сын погибли, — говорится в сообщении. — К счастью, старшего 17-летнего сына на момент возгорания в доме не было, и он также остался жив».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины возгорания.

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