* ИГ — запрещённая в России организация

Грозный, 20 мая, 2018, 22:34 — ИА Регнум. «Переводить стрелки» на террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе расследования нападения на храм Архангела Михаила в Грозном не стоит. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на странице в соцсети «ВКонтакте».

Glavlist.ru Рамзан Кадыров

"Я не говорю, что ее сторонники не стали бы отдавать приказ на столь бесчеловечную акцию, — написал Кадыров. — Но в конкретном случае есть оперативная информация, откуда поступало поручение, с какой стороны дует ветер».

Глава Чечни добавил, что появление информации о причастности «практически разгромленной» группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к инциденту в Грозном призвано отвести подозрение от реальных организаторов преступления.

«Следственно-оперативная работа очень активно ведется, — написал он. — Успешно продвигается».

Ранее организация SITE Intelligence Group, отслеживающая информацию о деятельности террористов, сообщила, что террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на прихожан в православной церкви Архангела Михаила в Грозном.

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