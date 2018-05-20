Вашингтон, 20 мая, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Министерству юстиции США нужно выяснить, имело ли место со стороны Федерального бюро расследований (ФБР) вмешательство или наблюдение за предвыборной кампанией Дональда Трампа в политических целях. Об этом сообщил сам глава Белого дома на своей странице в соцсети Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Настоящим я требую и официально сделаю это завтра (21 мая), чтобы министерство юстиции США рассмотрело вопрос о том, имело ли место со стороны ФБР и минюста вмешательство или наблюдение за предвыборной кампанией Трампа в политических целях», — написал глава Белого дома.

Ранее ряд СМИ США назвал имя человека, который был якобы внедрен в штаб нынешнего президента США.

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