Нижний Новгород, 21 мая, 2018, 08:00 — ИА Регнум. В течение апреля семь из 14 регионов Приволжского федерального округа увеличили задолженность по заработной плате, в то же время в семи субъектах наблюдается снижение суммы задолженности. По состоянию на 1 мая 2018 года долги по зарплатам в ПФО составили 150,6 млн рублей, в совокупности объем долга по зарплатам сократился на 19,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

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Так, задолженность по зарплате рекордно выросла в Мордовии — в 2,2 раза, в Самарской области долги увеличились на 16,1%, в Пермском крае — на 12,1%, в Саратовской области — на 3,3%, в Нижегородской области — на 2,3%, в Чувашии — на 1,6%, в Ульяновской области — на 0,1%.

В то же время в семи регионах наблюдается снижение уровня задолженности по зарплатам. Так, максимально сократила долги Пензенская область — на 83,3%, незначительно отстает по объему снижения долга Башкирия — 83,2%, Татария сократила задолженность на 24,4%, Удмуртия — на 24,2%, Кировская область — на 16,3%, Оренбургская область — на 8% и Марий Эл — на 7%.

При этом лидером по объему задолженности по заработной плате среди регионов ПФО является Чувашия, где сумма долга достигла 28,5 млн рублей, или 18,9% в структуре задолженности. На втором месте — Кировская область, где сумма долга составила 19,9 млн рублей. В Саратовской области долги по зарплатам достигли суммы 17,2 млн рублей, в Нижегородской области — 12,9 млн рублей, в Ульяновской области — 12,6 млн рублей, в Удмуртии — 11,7 млн рублей, в Татарии — 11,6 млн рублей, в Пермском крае — 8,7 млн рублей, в Оренбургской области — 7,4 млн рублей, в Марий Эл — 7,2 млн рублей, в Самарской области — 7,1 млн рублей, в Пензенской области — 5 млн рублей, в Башкирии — 400 тыс. рублей. Минимальная сумма задолженности по зарплатам зафиксирована в Мордовии — 300 тыс. рублей.

Общий объем задолженности по зарплатам в России на 1 мая составил 3,001 млрд рублей, таким образом доля регионов ПФО в структуре долга составляет 5%. При этом в Поволжье отсутствует просроченная задолженность по заработной плате в связи с неполучением средств из бюджетов всех уровней.